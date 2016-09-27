Гия Гецадзе: Полицию должны поддерживать другие системы

Об этом сообщил министр юстиции Украины Гия Гецадзе. Он выразил соболезнование семьям убитых полицейских и всем сотрудника Национальной полиции, которые потеряли вчера своих коллег. Он пожелал, что бы полиция не спекулировала на подобных случаях, потому что такие ситуации бывают во всех странах и как не печально, но работа полицейских опасна и такие случаи не редкость.

Он попросил, что бы граждане помогали полицейским, когда они находятся при исполнении. "Национальная полиция сама ничего не сможет сделать, если другие системы не будут ее поддерживать" – сказал Гецадзе.

Он также сообщил, что нужно сделать все возможное, что бы довести это расследование до логического конца. Виновные должны понести наказание. Он выразил надежду на то, что прокуроры и судьи будут работать так, что бы преступники понесли адекватное наказание.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Деканоидзе призывает украинцев поддержать полицию.