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Новости
Украина
26 сентября 16, 11:29
В МВД пообещали презумпцию правоты полицейского
полицейск
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Аваков хочет инициировать законодательное закрепление Верховной Радой презумпции правоты полицейского.
Аваков хочет инициировать законодательное закрепление Верховной Радой презумпции правоты полицейского.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал инициировать законодательное закрепление Верховной Радой презумпции правоты полицейского. Об этом он написал в своем Facebook незадолго после резонансного расстрела копов в Днепре.

"Императив презумпции правоты полицейского – должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому – потом обжалуй", – написал глава МВД.

"Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время отсрочивающее права гражданина на апелляцию действий полицейского", – утверждает Аваков.

"Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Да! Но другого пути нет. Изменяющаяся, реформируемая полиция – должна и будет получать и больше прав и больше доверия общества. Другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет. Нужно совершенствовать и полицейские силы, расширяя их уровень как компетентности, так и ответственности за обеспечения свобод каждого. Расширяя априори уровень доверия", – заявил министр.

По словам Авакова, в пакете законодательных инициатив по обеспечению безопасности, готовящемся к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле.

Напомним, в воскресенье нарушитель ПДД застрелил патрульного и ранил его коллегу, которая позже скончалась на операционном столе.

Позже стало известно, что убийца - боец батальона Торнадо Александр Пугачев. Его задержали в больнице с ранением.
Korrespondent
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