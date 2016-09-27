В МВД пообещали презумпцию правоты полицейского

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал инициировать законодательное закрепление Верховной Радой презумпции правоты полицейского. Об этом он написал в своем Facebook незадолго после резонансного расстрела копов в Днепре.

"Императив презумпции правоты полицейского – должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому – потом обжалуй", – написал глава МВД.

"Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время отсрочивающее права гражданина на апелляцию действий полицейского", – утверждает Аваков.

"Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Да! Но другого пути нет. Изменяющаяся, реформируемая полиция – должна и будет получать и больше прав и больше доверия общества. Другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет. Нужно совершенствовать и полицейские силы, расширяя их уровень как компетентности, так и ответственности за обеспечения свобод каждого. Расширяя априори уровень доверия", – заявил министр.

По словам Авакова, в пакете законодательных инициатив по обеспечению безопасности, готовящемся к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле.

Напомним, в воскресенье нарушитель ПДД застрелил патрульного и ранил его коллегу, которая позже скончалась на операционном столе.

Позже стало известно, что убийца - боец батальона Торнадо Александр Пугачев. Его задержали в больнице с ранением.