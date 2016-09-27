При атаке на Зайцево погиб военный ВСУ

В результате обстрела погиб один украинский военный. Еще трое получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала. По его данным, сейчас в Зайцево ребята приходят в себя после потерь. Наконец-то им удалось вышли на связь.

Мина 120 мм прилетела прямо в позицию. Один боец погиб на месте, двое получили ранены, рассказал журналист, добавив, что один из раненных довольно тяжелый.

Он также отметил, что в этом месте ребята воюют уже полгода. Вначале их было 22 человека, а теперь осталось шестеро. Остальные - погибли, или получили ранения. Война никуда не делась, она продолжается и методично забирает жизни наших воинов, - подчеркнул Бочкала

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. О погибших не сообщалось.