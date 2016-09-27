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Новости
Украина
26 сентября 16, 12:25
Порошенко заявил, что Путин "не держит слово"
Порошенко Путин
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Он отметил, что ему "хотелось бы", чтобы Путин был сильным лидером, однако российский президент "не держит слово".
Он отметил, что ему "хотелось бы", чтобы Путин был сильным лидером, однако российский президент "не держит слово".

Президент Петр Порошенко в интервью CNN Фаридом Закария прокомментировал заявление кандидата-республиканца в президенты Дональда Трампа о российском президенте Владимире Путине. Тогда Трамп назвал Путина сильным лидером.

Порошенко отметил, что ему "хотелось бы", чтобы Путин был сильным лидером, однако российский президент "не держит слово", что для сильного лидера не характерно.

"Когда у меня была возможность говорить с ним десять лет назад, Путин был другим человеком. Путин в 2014–2016 годах - совершенно другой человек. Если вы достигаете какой-либо договоренности с ним сейчас, это ничего не значит. Потому что он не держит слово. Это черта не сильного лидера. Потому что сильный лидер - это ответственность, это блестящие перспективы для страны, это значит держать слово. Сильный лидер должен иметь возможность проводить реформы и делать жизнь своего народа лучше. В этом понимании сильного лидера мне бы хотелось, чтобы Путин был сильным лидером", - сказал Порошенко.

На вопрос о том, лгал ли Путин ему когда-либо лично, Порошенко ответил: ​"Порой он не держит данное слово, это точно".

Стоит отметить, что Трамп неоднократно говорил, что у него сложатся хорошие отношения с Путиным и Россией. Кроме того, по словам республиканца, Путин его уважает, а Обаму - нет.

Ранее Порошенко отреагировал на заявления Трампа о Крыме.
Korrespondent
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