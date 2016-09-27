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Новости
Украина
26 сентября 16, 13:16
Порошенко подписал назначение 104 судей
судья
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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 сентября, подписал указ, согласно которому он назначил на должности 104 судей.

Как сказано в документе №410, согласно статье 127 и части первой статьи 128 Конституции Украины Глава государства назначил 104 судей сроком на пять лет в местных общих судах. Судьи были назначены в 21 области.

Напомним, Порошенко подписал указы об освобождении от должности судей Шевченковского районного суда Киева Светланы Гайдук и Натальи Гриньковской в связи с нарушением ими присяги судьи.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины внес на рассмотрение народным депутатам проект закона о Высшем совете правосудия.

Документ №5180 "о Высшем совете правосудия" зарегистрирован в Верховной Раде Украины.
URA-Inform
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