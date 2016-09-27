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Новости
Украина
26 сентября 16, 14:31
Порошенко предложил закон о Высшем совете правосудия
Порошенко
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Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение народным депутатам проект закона о Высшем совете правосудия.

Документ №5180 "о Высшем совете правосудия" зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Текст самого документа на сайте парламента отсутствует, однако там указан последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет по вопросам судебной реформы на своем очередном заседании одобрил проект закона Украины "О Высшем совете правосудия", задачей которого является имплементация изменений в Конституцию относительно правосудия, вступают в силу 30 сентября.

Отмечается, что создание Высшего совета правосудия упорядочивает систему органов правосудия, устраняет дублирование полномочий и создает эффективный, прозрачный и аполитичный механизм принятия решений по судейской карьере.
URA-Inform
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