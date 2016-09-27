Порошенко предложил закон о Высшем совете правосудия

Документ №5180 "о Высшем совете правосудия" зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Текст самого документа на сайте парламента отсутствует, однако там указан последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет по вопросам судебной реформы на своем очередном заседании одобрил проект закона Украины "О Высшем совете правосудия", задачей которого является имплементация изменений в Конституцию относительно правосудия, вступают в силу 30 сентября.

Отмечается, что создание Высшего совета правосудия упорядочивает систему органов правосудия, устраняет дублирование полномочий и создает эффективный, прозрачный и аполитичный механизм принятия решений по судейской карьере.