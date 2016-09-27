ВСУ выделили новый сухой паек

Украинской армии выделили новый сухой паек с борщом, супами, кашами с мясом и рагу со свининой, написал на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Новый сухой паек ВСУ. Который не совсем сухой - там борщ, там другие супы, там каши с мясом, там рагу со свининой в каком-то там соусе", - написал он.

Советник президента отметил, что сегодня Полторак подписал технические условия,а это финальный шаг перед покупкой.

"Деньги на новый сухпай Министерство обороны уже выделило, перекроив бюджет и перекроив траты", - написал советник Порошенко.

Также он рассказал, что завтра судьба питания для ВСУ будет решаться в кабинете Порошенко, куда вызывают министра финансов для объяснений и подписания согласования.

В сети также показали реакцию солдатов на новый сухпаек:

Летом Бирюков показал еду украинских солдат с червями и тараканами, в том же месяце вв учебном центре "Десна" (Черниговская область) было зафиксировано массовое отравление военных. В продуктах нашли стафилококк и плесень.

А ранее Корреспондент.net показывал, какие сухпайки в армиях мира.