АМКУ оспорит запрет продажи спиртного в Киеве в ночное время

Антимонопольный комитет оспорит решения Киевсовета об ограничении торговли спиртным.

Об этом в комментарии Лига. Бизнес в понедельник, 26 сентября заявил глава регионального управления АМКУ Алексей Хмельницкий.

АМКУ, по словам Хмельницкого, подает в киевский Хозяйственный суд иск против Киевсовета. Комитет обязал киевские власти отменить запрет на продажу алкоголя в МАФах, но, как утверждает чиновник, никакого ответа не получил, хотя неоднократно пытался выйти на связь со столичными властями.





Как сообщал Корреспондент.net, 22 сентября 2016 года депутаты Киевского горсовета ввели запрет на реализацию субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю, алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории Киева с 23.00 до 10.00.



