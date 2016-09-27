Днепр простился с убитыми полицейскими - Видео

В Днепре попрощались с полицейскими - Ольгой Макаренко и Артемом Кутушевым, которые погибли накануне.

Траурную церемонию прощания с патрульными провели в помещении городского Академического театра. Туда пришли родные и близкие убитых правоохранителей, их коллеги, руководство силовых структур и рядовые горожане.

Возле театра даже образовалась очередь из тех, кто хотел провести в последний путь погибших копов.

"Почтить память погибших полицейских пришли генпрокурор Юрий Луценко, министр МВД Арсен Аваков, начальник Нацполиции Хатия Деканоидзе, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов", - написал на своей странице в Facebook Антон Геращенко.





Напомним, в воскресенье нарушитель ПДД застрелил патрульного и ранил его коллегу, которая позже скончалась на операционном столе. Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе сообщила, что патрульных расстрелял ранее судимый экс-боец батальона Торнадо Александр Пугачев.









