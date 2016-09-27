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Новости
Украина
26 сентября 16, 15:04
Днепр простился с убитыми полицейскими - Видео
траур
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Траурная церемония прошла в театре им. Горького.
В Днепре попрощались с полицейскими - Ольгой Макаренко и Артемом Кутушевым, которые погибли накануне.
 
Траурную церемонию прощания с патрульными провели в помещении городского Академического театра. Туда пришли родные и близкие убитых правоохранителей, их коллеги, руководство силовых структур и рядовые горожане.
 
Возле театра даже образовалась очередь из тех, кто хотел провести в последний путь погибших копов.
 
"Почтить память погибших полицейских пришли генпрокурор Юрий Луценко, министр МВД Арсен Аваков, начальник Нацполиции Хатия Деканоидзе, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов", - написал на своей странице в Facebook Антон Геращенко.

Напомним, в воскресенье нарушитель ПДД застрелил патрульного и ранил его коллегу, которая позже скончалась на операционном столе. 
Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе сообщила, что патрульных расстрелял ранее судимый экс-боец батальона Торнадо Александр Пугачев. 
Korrespondent
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