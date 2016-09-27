Новый мост соединит Украину и Румынию

Об этом рассказали в пресс-службе Закарпатской ОГА. Строительство данного моста будет финансировать Евросоюз. Таким образом, между странами появится еще один автомобильный пункт пропуска.

При этом на данный момент ни одна сторона не может назвать точный срок выполнения строительных работ. Румыния начала процедуру выкупа земли, находящейся в частной собственности возле моста через Тису. Известно, что строительство моста не начинается из-за незавершенной процедуры согласования документов - на уровне МИД.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре стартовал ремонт городского моста.