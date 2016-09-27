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Новости
Украина
26 сентября 16, 16:37
Подписан указ о демобилизации из АТО
АТО
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Военные шестой волны призыва вернутся домой до конца октября, отметил президент.
Военные шестой волны призыва вернутся домой до конца октября, отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 26 сентября.

"До конца октября в свои дома и семьи вернутся защитники Отечества, которые были мобилизованы в прошлом году в течение так называемой "шестой волны". Подписал соответствующий указ", – написал президент.

Порошенко подчеркнул, что на фронте останутся только контрактники – "это еще один шаг к профессиональной армии".

"Как только будет освобожден последний из "шестой волны", на фронте останутся только контрактники. Призывники по возрасту, как и сейчас, не будут направляться в зону АТО", – уточнил глава государства.

Как сообщал Корреспондент.net, Генштаб назвал сроки демобилизации шестой волны.
Korrespondent
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