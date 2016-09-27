Подписан указ о демобилизации из АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 26 сентября.

"До конца октября в свои дома и семьи вернутся защитники Отечества, которые были мобилизованы в прошлом году в течение так называемой "шестой волны". Подписал соответствующий указ", – написал президент.

Порошенко подчеркнул, что на фронте останутся только контрактники – "это еще один шаг к профессиональной армии".

"Как только будет освобожден последний из "шестой волны", на фронте останутся только контрактники. Призывники по возрасту, как и сейчас, не будут направляться в зону АТО", – уточнил глава государства.

Как сообщал Корреспондент.net, Генштаб назвал сроки демобилизации шестой волны.