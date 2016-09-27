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Новости
Украина
26 сентября 16, 17:57
Радикал Артеменко: Ассоциация Украины с ЕС провалена - Видео
Артеменко
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Украине необходимо договариваться о торговле со своими соседями, уверен Артеменко.

Ассоциация Украины с ЕС достигла полного провала, считает нардеп от Радикальной партии, замглавы Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко. Он также уверен, что Украине надо как можно скорее восстановить связи с Россией и странами СНГ, информирует Голос.ua.

"Можно я 600 страниц этого договора об Ассоциации переведу одним русским словом – это профанация", – отметил он в беседе с журналистами в кулуарах Рады.

Артеменко подчеркнул, что одновременно Украине никто не мешает прекратить смотреть только на Запад, который не является панацей.

"Все страны, которые входили в Советский Союз, должны быть нашими ближайшими торговыми партнерами. Там ничего не нужно выдумывать, там "велосипед уже изобретен" – они точно знают нашу продукцию, они точно понимают, что с ней нужно делать", – уверен парламентарий.

Он уверен, что кроме этих связей у Украины нет другого шанса. "Поэтому у нас нет другого шанса, чем договариваться со своими соседями, у нас нет другого шанса, чем выходить на новые рынки, т.е., которые сегодня не освоены. Я уже не говорю про Китай – про этого монстра, который нависает потихонечку над всем миром. Вот какая должны быть стратегия внешней политики Украины", – добавил Артеменко.

По его мнению, политика евроинтеграции негативно отразилась на имидже Украины. "Нас никуда не принимают. Мы говорим – давайте мы вступим в ЕС и НАТО. Чего вдруг? Нас что, звали? На нас, как на сумасшедших, смотрят западные дипломаты… Мы говорим – мы идем в НАТО. А кто нас туда звал? Мы говорим – мы идем в ЕС. А кто нас пригласил в ЕС?" – добавил депутат.

Ранее в поддержку восстановления торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ высказались депутаты Оппозиционного блока и партии Возрождение.
Korrespondent
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