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Украина
26 сентября 16, 18:01
Полицейские получат электрошокеры
шокер
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В процессе патрулирования полицейские будут применять электрошокеры. 

Об этом в рамках торжеств на вручении медали "Защитник города" водителю маршрутного автобуса заявил министр МВД Украины Арсен Аваков. По его словам – уже была подготовлена первая партия электрошокеров и при необходимости патрульные станут применять электрошокеры.

Как сообщалось, Аваков планирует участвовать в церемонии прощания с погибшими полицейскими, которая пройдет в Днепре. Известно, что патрульные были убиты во время исполнения своих профессиональных обязанностей 25 сентября. Водителя же маршрутки, который пробовал помочь поймать их убийцу, вручили медаль.
URA-Inform
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