Полицейские получат электрошокеры

Об этом в рамках торжеств на вручении медали "Защитник города" водителю маршрутного автобуса заявил министр МВД Украины Арсен Аваков. По его словам – уже была подготовлена первая партия электрошокеров и при необходимости патрульные станут применять электрошокеры.

Как сообщалось, Аваков планирует участвовать в церемонии прощания с погибшими полицейскими, которая пройдет в Днепре. Известно, что патрульные были убиты во время исполнения своих профессиональных обязанностей 25 сентября. Водителя же маршрутки, который пробовал помочь поймать их убийцу, вручили медаль.