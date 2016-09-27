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Новости
Украина
26 сентября 16, 18:28
Буковинец финансировал ЛНР
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За два года мужчина передал сепаратистам более 34 миллионов гривен.
За два года мужчина передал сепаратистам более 34 миллионов гривен.

На Буковине силовики задержали мужчину, которого подозревают в поставках в самопровозглашенную ЛНР наличных денег в больших масштабах. Как сообщили в пресс-центре СБУ, для проведения сделок задержанный основал на неподконтрольной Киеву территории Донбасса специализированное финансовое учреждение.

Мужчина переводил безналичные средства, перечисленные из ЛНР на территорию Украины, в наличные и обменивал их на российские рубли.
Деньги в ЛНР подозреваемый доставлял через территорию России лично или через курьеров.

За два последних года подобным образом он "конвертировал" более 34 миллионов гривен. Во время обысков у мужчины изъяты более 50 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 50 тысяч гривен и тысяча евро. Также на банковских счетах задержанного заблокировано более миллиона гривен.
Задержанному объявлено о подозрении, мужчина взят под стражу, следственные действия продолжаются.

Как сообщал Корреспондент.net, на Донеччине оправдали милиционера, передавшего оружие ДНР. 
Korrespondent
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