Буковинец финансировал ЛНР

На Буковине силовики задержали мужчину, которого подозревают в поставках в самопровозглашенную ЛНР наличных денег в больших масштабах. Как сообщили в пресс-центре СБУ, для проведения сделок задержанный основал на неподконтрольной Киеву территории Донбасса специализированное финансовое учреждение.

Мужчина переводил безналичные средства, перечисленные из ЛНР на территорию Украины, в наличные и обменивал их на российские рубли.

Деньги в ЛНР подозреваемый доставлял через территорию России лично или через курьеров.





За два последних года подобным образом он "конвертировал" более 34 миллионов гривен. Во время обысков у мужчины изъяты более 50 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 50 тысяч гривен и тысяча евро. Также на банковских счетах задержанного заблокировано более миллиона гривен.

Задержанному объявлено о подозрении, мужчина взят под стражу, следственные действия продолжаются.





Как сообщал Корреспондент.net, на Донеччине оправдали милиционера, передавшего оружие ДНР.



