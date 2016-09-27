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Новости
Украина
26 сентября 16, 18:43
Украинцы против спецстатуса Донбасса
украина
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Поддерживают такую идею 22,7 процента опрошенных
Поддерживают такую идею 22,7 процента опрошенных

Против предоставления Донбассу особого статуса выступает 50 процентов украинцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 9 по 14 сентября 2016 года.

"50% опрошенных граждан Украины не поддерживают предоставление Донбассу особого статуса, поддерживают такую идею 22,7% опрошенных", - говорится в сообщении. 
Как отмечается, предоставление особого статуса Донбассу не поддерживают большинство жителей Западного и Центрального регионов, а также относительное большинство жителей Южного региона. 

Вместе с тем, в Восточном регионе и на Донбассе (той его части, которая контролируется Украиной) доли тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса, являются примерно равными.

В опросе участвовали 2 018 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос проводился в 118 поселениях (67 - городских и 51 - сельских).

Примечательно, что на днях американский вице-президент Джозеф Байден заявил, что власти Украины согласились на спецстатус Донбасса.

Ранее был проведен опрос, согласно которому треть украинцев поддерживают проведение референдума по статусу Донбасса.
Korrespondent
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