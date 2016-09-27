Украинцы против спецстатуса Донбасса

Против предоставления Донбассу особого статуса выступает 50 процентов украинцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 9 по 14 сентября 2016 года.

"50% опрошенных граждан Украины не поддерживают предоставление Донбассу особого статуса, поддерживают такую идею 22,7% опрошенных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предоставление особого статуса Донбассу не поддерживают большинство жителей Западного и Центрального регионов, а также относительное большинство жителей Южного региона.





Вместе с тем, в Восточном регионе и на Донбассе (той его части, которая контролируется Украиной) доли тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса, являются примерно равными.





В опросе участвовали 2 018 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос проводился в 118 поселениях (67 - городских и 51 - сельских).





Примечательно, что на днях американский вице-президент Джозеф Байден заявил, что власти Украины согласились на спецстатус Донбасса.





Ранее был проведен опрос, согласно которому треть украинцев поддерживают проведение референдума по статусу Донбасса.



