На Западной Украине призвали к созданию Полесской республики

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-секретаря управления СБУ в Ровенской области Инну Илючок, в листовках, которые мужчина пытался распространять среди жителей северных районов области, были призывы к ликвидации украинской государственности, созданию на территории Украины «полесской народной республики», организации массовых беспорядков.





Открыто уголовное производство, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.





Как сообщалось, 12 сентября в Киеве задержали женщину за сепаратизм в соцсетях.





Житель Херсонщины получил два года за сепаратизм в Крыму