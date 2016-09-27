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Новости
Украина
26 сентября 16, 19:44
На Западной Украине призвали к созданию Полесской республики
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В Ровенской области силовики задержали мужчину, распространявшего листовки с призывами к сепаратизму.
Как сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-секретаря управления СБУ в Ровенской области Инну Илючок, в листовках, которые мужчина пытался распространять среди жителей северных районов области, были призывы к ликвидации украинской государственности, созданию на территории Украины «полесской народной республики», организации массовых беспорядков.

Открыто уголовное производство, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось, 12 сентября в Киеве задержали женщину за сепаратизм в соцсетях.

Житель Херсонщины получил два года за сепаратизм в Крыму
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