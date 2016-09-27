Зима будет самой тяжелой за все 30 лет

Грядущая зима будет серьезным испытанием для граждан Украины. Людям советуют готовиться к затяжному отопительному сезону, поскольку зима будет очень холодной, сообщают Нескучные новости со ссылкой на ТСН.





Синоптики прогнозируют не просто холодный сезон, а лютую зиму, которая бывает раз в 32 года.





Украинцев ждет 30-градусный мороз, который продлится до конца марта. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.





По его словам, бабьего лета уже не будет, а до октября температура будет держаться на уровне 13-14 градусов.





Первые же холода наступят уже в конце следующего месяца. "И тут как раз дождик со снегом. А в ноябре даже минус со снегом", - рассказал Горбань.



