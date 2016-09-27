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Новости
Украина
26 сентября 16, 21:35
Зима будет самой тяжелой за все 30 лет
зима
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Украинцев ждет 30-градусный мороз, который продлится до конца марта.
Грядущая зима будет серьезным испытанием для граждан Украины. Людям советуют готовиться к затяжному отопительному сезону, поскольку зима будет очень холодной, сообщают Нескучные новости со ссылкой на ТСН.

Синоптики прогнозируют не просто холодный сезон, а лютую зиму, которая бывает раз в 32 года.

Украинцев ждет 30-градусный мороз, который продлится до конца марта. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, бабьего лета уже не будет, а до октября температура будет держаться на уровне 13-14 градусов.

Первые же холода наступят уже в конце следующего месяца. "И тут как раз дождик со снегом. А в ноябре даже минус со снегом", - рассказал Горбань.

Источник: neskuchno-news
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