Боевики снова увеличили количество обстрелов

За вчерашний день противник 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, только на Луганском направлении зафиксировано десять нарушений режима тишины.

Тут боевики стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении противник открывал огонь 18 раз. В районе Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя боевики стреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, по Марьинке работал снайпер, а по Старогнатовке боевики открывали огонь из БМП.

На Донецком направлении в понедельник враг 12 раз открывал огонь из минометов 82-го и 120 калибра по Зайцево. Также боевики открывали огонь из стрелкового оружия и пулеметов по Верхнеторецкому, Зайцево и Авдеевке.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, поселок Зайцево Донецкой области боевики обстреляли из минометов. В результате обстрела погиб один украинский военный. Еще трое получили ранения.