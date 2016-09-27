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Новости
Украина
27 сентября 16, 10:28
Боевики снова увеличили количество обстрелов
бронежилет,АТО,
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За прошедшие сутки, понедельник, 26 сентября, количество обстрелом со стороны боевиков резко увеличилось.

За вчерашний день противник 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, только на Луганском направлении зафиксировано десять нарушений режима тишины.

Тут боевики стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении противник открывал огонь 18 раз. В районе Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя боевики стреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, по Марьинке работал снайпер, а по Старогнатовке боевики открывали огонь из БМП.

На Донецком направлении в понедельник враг 12 раз открывал огонь из минометов 82-го и 120 калибра по Зайцево. Также боевики открывали огонь из стрелкового оружия и пулеметов по Верхнеторецкому, Зайцево и Авдеевке.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, поселок Зайцево Донецкой области боевики обстреляли из минометов. В результате обстрела погиб один украинский военный. Еще трое получили ранения.
URA-Inform
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