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Новости
Украина
27 сентября 16, 10:36
Отец ведущего программы "Гроші" Дубинского поддерживает ЛДНР
ДНР,Новороссия
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Семья известного украинского журналиста Александр Дубинского, ведущего программы "Гроши" на "1+1" поддерживает террористов и оккупацию Донецка.

Такие выводы можно сделать из содержания аккаунта отца Александра, Дубинского Анатолия Иосифовича, проживающего с супругой в Донецке. (https://vk.com/id186368153)

После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов.

Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами.

В том, что это именно тот Анатолий Дубинский, сомневаться не приходится - аналогичный персонаж есть в Фейсбуке среди друзей Александра (https://www.facebook.com/profile.php?id=100001860114863&sk=friends&source_ref=pb_friends_tl). А в удаленном аккаунте Вконтакте были фотографии сына 8-летней давности и свежие, с рекламной компании 1+1.

Аккаунт Анатолия Дубинского в Моем Мире не активен, из аккаунта только видно, что он состоит в группах "Горжусь Россией" и "Рожденные в СССР" https://my.mail.ru/inbox/dubinsky/.

Нынешняя супруга отца до сих пор зарегистрирована Вконтакте под именем Люсьена Дубинская (https://vk.com/id199197224). На ее странице еще недавно были совместные фотографии с отцом, где они отдыхают в оккупированном Крыму. Однако сейчас остался лишь удаленный аккаунт мужа в друзьях и несколько ее личных фотографий.
URA-Inform
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