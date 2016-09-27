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Новости
Украина
27 сентября 16, 11:23
Юрий Гарбуз: Мы потеряем Станицу Луганскую
Станица Луганская
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Минские соглашения нужно дополнить, считает Юрий Гарбуз.
Отведение вооружения на километр может привести к потере контроля Украины над Станицей Луганской. Об этом завил руководитель Луганской областной администрации Юрий Гарбуз в интервью Радио Свобода.
 
"Я пока не понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли. Я не верю, что с их стороны будет соблюден режим тишины, потому что каждый день идут обстрелы", – говорит Гарбуз.
 
По мнению руководителя Луганщины, на минских переговорах нужно договариваться не об отведении техники на километр, а о возвращении территорий под украинскую юрисдикцию.
 
Напомним, в среду, 21 сентября, в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов.
Korrespondent
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