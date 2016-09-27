Юрий Гарбуз: Мы потеряем Станицу Луганскую

Отведение вооружения на километр может привести к потере контроля Украины над Станицей Луганской. Об этом завил руководитель Луганской областной администрации Юрий Гарбуз в интервью Радио Свобода.

"Я пока не понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли. Я не верю, что с их стороны будет соблюден режим тишины, потому что каждый день идут обстрелы", – говорит Гарбуз.

По мнению руководителя Луганщины, на минских переговорах нужно договариваться не об отведении техники на километр, а о возвращении территорий под украинскую юрисдикцию.

Напомним, в среду, 21 сентября, в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов.