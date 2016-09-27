В Умань прибыли первые 2,5 тысячи хасидов

Об этом сообщили в Уманском отделе Национальной полиции. Масштабный съезд хасидов начался 26 сентября. Все они приехали на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Как известно, на празднование Рош ха-Шана в Умань в этом году ожидается приезд более 30 тысяч паломников из 20 стран мира. Из них больше это граждане Израиля и США.

Как ранее сообщал УРА-Информ, для празднования Рош ха-Шана Умань приготовилась особенным образом. Не секрет, что в период с 27 сентября по 7 октября ожидается огромный наплыв хасидов.