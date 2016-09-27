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Новости
Украина
27 сентября 16, 11:24
В Умань прибыли первые 2,5 тысячи хасидов
хасиды
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В город Умань, который в Черкасской области, уже приехало более 2,5 тысяч паломников-хасидов.

Об этом сообщили в Уманском отделе Национальной полиции. Масштабный съезд хасидов начался 26 сентября. Все они приехали на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Как известно, на празднование Рош ха-Шана в Умань в этом году ожидается приезд более 30 тысяч паломников из 20 стран мира. Из них больше это граждане Израиля и США.

Как ранее сообщал УРА-Информ, для празднования Рош ха-Шана Умань приготовилась особенным образом. Не секрет, что в период с 27 сентября по 7 октября ожидается огромный наплыв хасидов.
URA-Inform
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