Ник Вуйчич: «C Богом ВСЕ возможно!»

За 24 часа пребывания в Киеве известный австралиец провел пресс-конференцию, был главным гостем благотворительного обеда с бизнесменами и политиками, выступил во Дворце Спорта перед 10 тысячами человек, стал гостем утреннего шоу на 1+1 и встретился с народными депутатами в Верховной Раде.





Приезд в Украину Ника Вуйчича по приглашению коммуникационного агентства Key Strategy вызвал ажиотаж среди киевлян. За две недели до начала мероприятия во Дворце Спорта билетов практически не осталось. Благодаря поддержке главного спонсора мероприятия ЖК «Петровский квартал, а также других партнеров, вход стоил всего 50 гривен, а около 3 тысяч билетов раздали бесплатно детям-сиротам, инвалидам, героям АТО, вынужденным переселенцам.





Чтобы обеспечить удобный въезд во Дворец Спорта людям на колясках, за несколько дней до выступления Ника за счет спонсора сконструировали пандус, покрытый дорожкой ярко-красного цвета. Этим организаторы хотели привлечь внимание общественности к нуждам людей с инвалидностью, подчеркнув, что социально незащищенные категории людей не менее важны для общества, чем селебрити.





Историю веры и успеха человека, который родился без рук и без ног, но сумел преодолеть депрессию и стал известным благодаря мужеству и силе духа, пришло послушать до десяти тысяч человек. Благодаря прямой трансляции на телеканале «Надiя» услышать выступление Ника смогли миллионы людей по всему миру.





Ник много шутил во время своего выступления, рассказывал о своей жизни, семье. Некоторые истории вызывали слезы у зрителей. Главное послание состояло в том, что каждый человек, испытывающий страдания, должен преодолеть отчаяние, заменить боль на благодарность, начать использовать все свои способности и жить своей неповторимой жизнью, а главное – познать Бога и реализовать Его волю на земле. «Многие люди не пробуют чего-то нового в жизни, потому что боятся неудачи. Но жизнь без неудачи – это класс без учителя. Войны приходят и уходят, нации поднимаются и падают. Но через неудачи мы становимся сильнее» - заключил Ник Вуйчич.





Люди в зале часто аплодировали оратору, быстро отозвались на просьбу совершить молитву за Украину вместе со священнослужителями разных деноминаций. Музыкальное сопровождение вечера обеспечила группа Ifound и нигериец Аняня Удогво.





Накануне своего выступления во Ник Вуйчич принял участие в пресс-конференции и благотворительном обеде с бизнесменами, общественными деятелями. Участники обеда смогли послушать историю Ника, пообщаться с ним лично и, конечно, же сфотографироваться. На своей странице в фейсбук мэр города Киева Владимир Кличко уже опубликовал фото с гостем.





Встретиться с Ником также смогли герои мультимедийного проекта «Переможцi», которые потеряли на войне конечности, но не пали духом. Ребята смогли обняться с гостем, взять автограф.





В понедельник 26 сентября после утреннего эфира на телеканале 1+1 Ник выступил перед парламентариями Украины в Верховной Раде. Спикер в начале призвал участников к молитве за Украину, а далее обратился ко всем присутствующим со словами ободрения и веры. Австралиец призвал обратить внимание правительства на сферу образования, ведь, по его словам, «важно донести детям не только знания, но и правильные ценности». Поднимались вопросы конфликта на востоке Украины, помощи инвалидам. Павел Унгурян, соорганизатор приезда Ника Вуйчича и глава межфракционного объединения «За духовность, моральность и здоровье Украины!» горячо поблагодарил спикера и пригласил вновь вернуться в следующем году на празднование 500-летнего юбилея Реформации.





Пресс-центр проекта «Ник Вуйчич в Украине»



