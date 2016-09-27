Минобороны заговорило о седьмой волне мобилизации

Нехватку бойцов могут доукомплектовать за счет следующей волны мобилизации. Об этом заявил журналистам спикер Министерства обороны Украины Вильен Подгорный.

В то же время он заверил, что как и раньше призванные бойцы в зону антитеррористической операции направляться не будут. Решение было принято. Украине нужно призывать дополнительных солдат.

Речь идет о четырнадцати тысячах новых солдат, которых надо призвать к концу года, - пояснил он, добавив, что вероятность следующей волны очень велика

Напомним, 26 сентября Порошенко подписал указ о демобилизации. Он будет завершена уже до конца октября.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин утвердил число призывников осенью.