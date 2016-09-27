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Новости
Украина
27 сентября 16, 11:54
Минобороны заговорило о седьмой волне мобилизации
мобилизация украина
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На фронде в настоящее время не хватает около 14 тысяч военных.

Нехватку бойцов могут доукомплектовать за счет следующей волны мобилизации. Об этом заявил журналистам спикер Министерства обороны Украины Вильен Подгорный.

В то же время он заверил, что как и раньше призванные бойцы в зону антитеррористической операции направляться не будут. Решение было принято. Украине нужно призывать дополнительных солдат.

Речь идет о четырнадцати тысячах новых солдат, которых надо призвать к концу года, - пояснил он, добавив, что вероятность следующей волны очень велика

Напомним, 26 сентября Порошенко подписал указ о демобилизации. Он будет завершена уже до конца октября.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин утвердил число призывников осенью.
URA-Inform
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