Безвизовый режим или игра ЕС в кошки-мышки с Украиной

11 октября 2016 года на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел Евросоюза рассмотрят вопрос о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.





Как считает министр иностранных дел Павел Климкин, украинцы смогут получить безвизовый режим уже в ноябре этого года.





"В конце октября либо в начале ноября пройдет саммит Украина-Европа. Я считаю, что любое событие должно приносить результат, поэтому саммит Украина — ЕС должен быть, с точки зрения времени и с точки зрения наполненности, на самом деле событием. Надеюсь, именно на этом саммите... может быть объявлено о безвизовом режиме с ЕС", — сказал министр.





Эту информацию подтвердил комиссар ЕС по вопросам политики расширения Йоханнес Хан.





"Считаю, что Украина выполнила для этого все, что от нее ожидали. Теперь дело за Европейским Советом и Европарламентом. Они должны решить, как будут приостанавливать безвизовый режим в экстренных случаях. Лично я ожидаю положительного решения для Украины уже в следующем месяце", — сказал еврочиновник.





Ad Originem





Диалог между Украиной и Евросоюзом о безвизовом режиме начался восемь лет назад. В январе 2008 года министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что до конца года Украина планирует поставить перед Европейским Союзом вопрос о начале переговоров об отмене виз для граждан Украины.





"Мы, безусловно, будем стараться поставить этот вопрос в этом году. Пусть это среднесрочная цель, но мы будем к ней настойчиво стремиться", — сказал Огрызко. Исходя из этого, президент Украины Виктор Ющенко выразил надежду, что украинцы смогут ездить в Европу без виз уже в 2012 году.





"Считаю, что отмена виз будет достойным ответом на проведение в Украине финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году", — сказал Ющенко.





Однако дальше разговоров дело не пошло — Украина не получила безвизовый режим ни в 2008, ни в 2012 году.





Снова об отмене виз и подписании ассоциации с Евросоюзом активно заговорили в начале 2013 года. Тогда европейские чиновники разработали список из 19 индикаторов, которые должны были способствовать сближению Украины и Евросоюза.





Требования условно можно разделить на две группы — экономические и гуманитарные. Первые касаются улучшения инвестиционного климата в стране и обеспечения борьбы с коррупцией, а также осуществления реформ, необходимых для подготовки к созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Вторые больше касаются правоохранительной сферы. Например, быстрое выполнение решений Европейского суда по правам человека, судебная реформа и реформа милиции.





27 июня 2014 года в Вильнюсе Украина полностью подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Подпись от Украины под экономической частью Соглашения поставил президент Петр Порошенко и лидеры всех стран-членов ЕС. Вместе с Украиной свои соглашения подписали Молдова и Грузия. С тех пор началась активная фаза переговоров о предоставлении безвизового режима.





В ходе переговоров между Украиной и ЕС сформировались 5 основных условий для отмены виз.





18 декабря 2015 года Еврокомиссия призвала исправить "пробелы" в запуске и работе антикоррупционных органов. Для борьбы с коррупцией Еврокомиссия рекомендовала до конца первого квартала 2016 года полностью запустить Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, обеспечить им юридическую и финансовую независимость. Также в этом перечне требований запуск работы Нацагентства по предотвращению коррупции, изменение законодательства в сфере ареста и спецконфискации.





Кроме того, к этим требованиям относились введение е-декларирования и внесение антидискриминационной поправки в Кодекс законов о труде.





Что выполнено, а что нет





Законы, на которых настаивала Европейская комиссия, были приняты 18 февраля 2016 года. Это законопроекты №4054 (об усовершенствовании процедуры ареста имущества и института специальной конфискации), №4055 (об обеспечении прозрачности в организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и №4056 (об усовершенствовании принципов деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Они были последними в так называемом "безвизовом пакете".





На пару дней раньше был принят за основу законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". Он предусматривал, что Генеральный прокурор Украины будет иметь полномочия по назначению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя.





Проект этого закона был раскритикован главой представительства Европейского Союза в Украине Яном Томбинским. По его словам, принятие этого закона угрожает независимости антикоррупционной прокуратуры путем "предоставления излишней власти генеральному прокурору".





Полностью закон был принят 18 февраля 2016 года. За него проголосовали 302 народных депутата. В закон внесли существенные изменения. В новой редакции Генеральный прокурор не имеет права назначать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его должны выбирать на открытом конкурсе.





За год до этого в соответствии с требованиями Еврокомиссии было создано Национальное антикоррупционное бюро, которое возглавил Артем Сытник.





Больше всего дискуссий в парламенте вызвало обсуждение так называемой антидискриминационной поправки №3442 к Кодексу законов о труде. В ней говорилось о запрете дискриминации людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.





Рада три раза проваливала голосование за эту поправку — 5 ноября, 10 ноября и 12 ноября. Однако на четвертый раз, 12 ноября, она была принята 234 голосами. Голосовали все фракции, кроме "Оппозиционного блока".





Формально Украина выполнила все требования Еврокомиссии. Верховная Рада проголосовала за все необходимые законы. Правда, это не является прямым пропуском к безвизовому режиму.





Народный депутат от "БПП" Сергей Лещенко заявил, что Украина не готова к предоставлению безвизового режима.





"Пока мы выполнили только часть обязанностей перед ЕС. Если быть точными, Украина выполнила 3 из 5 требований для принятия решения о безвизовом режиме. ЕС принимает принятие поправок в три закона на прошлой неделе, но 1) ЕС не причисляет закон о декларировании, по которому уголовная ответственность вводится только с 2017 года; 2) ЕС ждет формирования Национального агентства по предотвращению коррупции", — сказал Лещенко.





Несмотря на это, 5 сентября 2016 года докладчик Европарламента по украинскому вопросу Мария Габриель рекомендовала Европарламенту предоставить безвизовый режим Украине.





В Европу — без виз?





Для безвизового режима необходимо, чтобы это решение поддержали 55% стран, представляющих 65% населения. Вето на решение о безвизовом режиме для украинцев могут наложить минимум четыре страны, которые представляют 35% ЕС.





Однако было бы ошибкой считать, что с этого момента украинцы смогут беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.





Сейчас в ЕС входит 28 стран, но не все из них подписали Шенгенское соглашение. В частности, в Британию и Ирландию нужны отдельные визы.





Необходимым условием для пересечения границ является также биометрический паспорт. За соответствующий закон 14 июля 2016 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении. Его поддержали 226 депутатов. 3 августа П.Порошенко закон подписал.





Для оформления загранпаспорта, дипломатического, служебного и ряда других документов будут использоваться оцифрованные отпечатки пальцев рук.





Пребывать на территории Евросоюза без виз украинцы могут в течение 90 дней за полгода. Этот режим предназначен для туризма, обучения, деловых поездок и участия в выставках и конференциях.





Правда, для длительного обучения в странах ЕС нужно будет получать специальную долгосрочную визу. Безвизовый режим также не предоставляет права украинцам на работу в Европе.





Как в Грузии?





27 июня 2014 года в Вильнюсе правительство Грузии также подписало Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С тех пор начались активные разговоры о предоставлении Грузии безвизового режима.





На протяжении двух лет вопрос о безвизовом режиме для Украины и Грузии рассматривался в пакете. Однако в марте 2016 года ЕС официально разделил рассмотрение безвизового режима для Украины и Грузии. Об этом завил докладчик Европарламента по Грузии Андрес Мамикинс.





По его словам, вопрос предоставления Грузии безвизового режима будет рассматриваться отдельно от Украины.





"Хочу поздравить мой любимый грузинский народ. Вопросы Грузии и Украины официально разделены и тема визового режима для вашей страны будет рассматриваться отдельно", — сказал депутат.





9 марта 2016 года комиссар по вопросам эмиграции Димитрис Аврамопулос заявил, что комиссия примет окончательно решение об отмене виз для Грузии в начале лета, а через месяц такое решение смогут принять по Украине.





"Все для отмены виз для граждан Грузии будет готово в начале лета. Как вы знаете, принятие этого решения занимает два-три месяца... Поскольку мы запустили процедуру, мы ожидаем, что уложимся в этот срок. Мы ждем тот момент, когда грузины смогут путешествовать в ЕС без виз, так же как европейцы уже ездят в Грузию", — сказал он.





Однако 8 июня 2016 года Германия заблокировала вопрос о безвизовом режиме для Грузии. Голосование было назначено на 10 июня.





Такое решение было вызвано высоким уровнем преступности в Грузии. "Мы пока что блокируем это решение, выражая озабоченность высоким уровнем организованной преступности в Грузии. Нас в этом поддержали Франция и Италия", — сказали в представительстве Германии.





Но уже через месяц, 14 июня, комиссар ЕС по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, выступая в Батуми, заявил, что Грузия выполнила все условия для получения либерализации.





"Грузия выполнила все условия для получения визовой либерализации. Это произошло на основе проведенных правительством реформ и я с нетерпением жду того дня, когда грузинские граждане смогут без виз посещать Европу. Этот процесс обязательно завершится в октябре этого года", — сообщил Хан.





5 сентября докладчик Европарламента Мария Габриель рекомендовала предоставить безвизовый режим для Грузии.





"Мой отчет о либерализации визового режима для Грузии был принят подавляющим большинством голосов в Комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел. Так ответственная комиссия одобрила внесение Грузии в список стран, граждане которых освобождены от визы при пересечении внешних границ государств-членов. При голосовании в соответствующем парламентском комитете был дан зеленый свет, чтобы начать переговоры по предложению либерализации визового режима с Грузией", — заявила Мария Габриель.





На Новый год — в Европу?





"Вчера Комитет Евросоюза поддержал безвизовый режим с Украиной. В конце октября-начале ноября этого года за безвизовый режим должны проголосовать в Европарламенте. Если все пойдет по плану, то мы получим безвизовый режим уже в начале следующего года", — сказал Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина.





Как считает Юрчишин, сейчас нет причин отказывать Украине в предоставлении безвизового режима. "Еврочиновники не один раз говорили, что Украина выполнила главные требования — Рада приняла законы о спецконфискациях, борьбе с коррупцией и электронном декларировании. Это были главные требования Евросоюза, и они выполнены. Трудности могут возникнуть, если Украина решит сделать откат назад. К сожалению, вероятность этого еще остается, особенно в вопросе электронного декларирования", — говорит Юрчишин.





Он высоко оценивает шансы получения безвизового режима. "Главное — мы уже получили политический сигнал, что Европа не против. После заседания Европарламента где-то 2-3 месяца пойдет на разные формальности. Здесь надо иметь ввиду, что практическое применение безвизового режима может задержаться из-за технических моментов. С каждой страной надо будет договориться отдельно. Это займет какое-то время", — сказал директор Transparency International Украина.





Как считает Ярослав Юрчишин, грузины смогут ездить в Европу без виз раньше. "Они более целенаправленны в этом вопросе. Если даже Европарламент проголосует за безвиз для наших стран в один день, Грузия быстрее решит технические моменты. У них также есть и свои проблемы, которые сильно отличаются от наших. Например, в Грузии сейчас большие проблемы со свободой слова и политические репрессии, особенно накануне парламентских выборов. Однако не думаю, что это станет препятствием для получения безвизового режима", — сказал Юрчишин.



