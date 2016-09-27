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Новости
Украина
27 сентября 16, 13:52
Меню бойцов ВСУ расширили до 18 блюд
АТО,
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Меню силовиков было расширено до 18 блюд.

Меню расширили согласно техническим условиям для пищевых наборов по новому образцу. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Алексей Чернобай.

По его словам - министр обороны Украины Степан Полторак подписал технические условия пищевых наборов нового образца. Этим документом до 18-ти блюд было расширено меню военнослужащих. Калорийность же для полевых наборов составляет 3 тыс. 500 ккал, а в усиленном варианте для зоны АТО - 4 тыс. 200 ккал в сутки. Для разогрева пищи предполагается использование без огневого нагревателя – отметил Чернобай.

Как сообщал УРА-Информ, питание силовиков будут контролировать мобильные группы.
URA-Inform
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