Деканоидзе требует "строгих" изменений в законе о Нацполиции

Уже готов целый ряд изменений и мы надеемся, что Верховая Рада проголосует их. Об этом во время брифинга во вторник, 27 сентября, сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе. Она также отметила, что это необходимо для того, чтобы построить правовое государство. Мы должны поменять инструкции реагирования полицейского и одно из изменений, которое мы будем требовать это, чтобы человек не имел права выходить из машины когда его останавливают.

Она также отметил, что если не будет ужесточен закон против хулиганов и "титушек", избавится от них будет невозможно. Реформа должна начинаться "сверху", потому, что задержанные и нападающие на полицейских выходят через суд и это возмутительно. Поэтому "законодательные изменения будут строгими", - резюмировала Деканоидзе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об уголовных проступках.