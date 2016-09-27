Генштаб опроверг слухи о седьмой волне мобилизации

Седьмая волна мобилизации в Украине не планируется. Об этом сообщил замначальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай на брифинге во вторник, 27 сентября.

По словам военного, информация о седьмой волне мобилизации не имеет ничего общего с реальностью.





"Пополнить ряды тех, кто увольняется… мы планируем за счёт тех, кто приходит на военную службу по контракту. Сейчас у нас каждый месяц около 6 тысяч контрактников, до конца года мы еще ожидаем 15-18 тысяч. Это обеспечит наши потребности", – заверил Талалай, акцентировав внимание на том, что Генштаб ВСУ седьмую волну мобилизации не планирует.





Ранее в Минобороны допустили седьмую волну мобилизации.



