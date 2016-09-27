Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.02
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.37
USD
26.10
RUB
0.41
Новости
Украина
27 сентября 16, 13:59
Генштаб опроверг слухи о седьмой волне мобилизации
мобилизация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вместо демобилизовавшихся в армию придут контрактники.
Вместо демобилизовавшихся в армию придут контрактники.

Седьмая волна мобилизации в Украине не планируется. Об этом сообщил замначальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай на брифинге во вторник, 27 сентября.

По словам военного, информация о седьмой волне мобилизации не имеет ничего общего с реальностью.

"Пополнить ряды тех, кто увольняется… мы планируем за счёт тех, кто приходит на военную службу по контракту. Сейчас у нас каждый месяц около 6 тысяч контрактников, до конца года мы еще ожидаем 15-18 тысяч. Это обеспечит наши потребности", – заверил Талалай, акцентировав внимание на том, что Генштаб ВСУ седьмую волну мобилизации не планирует.

Ранее в Минобороны допустили седьмую волну мобилизации. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Генштаб не уверен нужна ли седьмая волна мобилизации
Полторак: Необходимости в мобилизации нет
АТО: ранены трое военных
Климкин: Я вообще не верю в заявления о прекращении огня
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фото:На ст. метро "Героев Днепра" платформа треснула пополам
noimageДеканоидзе требует "строгих" изменений в законе о Нацполиции
noimageМеню бойцов ВСУ расширили до 18 блюд
noimageБезвизовый режим или игра ЕС в кошки-мышки с Украиной
noimageМинобороны заговорило о седьмой волне мобилизации
Лента новостей
Загрузка...