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Новости
Украина
27 сентября 16, 14:01
Фото:На ст. метро "Героев Днепра" платформа треснула пополам
трещина
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Платформа треснула на две части из-за сомнительной стройки над станцией метро.
Платформа треснула на две части из-за сомнительной стройки над станцией метро. На платформе станции метро "Героев Днепра" образовалась трещина. Об этом заявил начальник отдела связей с общественностью и СМИ Госслужбы занятости Константин Коваленко на своей странице в Facebook.

"А почему она треснула, знаете? Над станцией идет очень сомнительное и опасное строительство уже третьего поблизости торгового центра. Сегодня утром платформа треснула пополам. Неделю назад второй раз обвалился, бл##ь, потолок! Огромная 10-метровая трещина разделяет станцию на две части. Пассажиров поубавилось: идут пешком к "Минской", - пишет Коваленко.
 
Напомним, прямо над станцией метро "Героев Днепра" на Оболони решили построить торговый центр.
Местные жители выступают категорически против этого, по их мнению, строительство угрожает, безопасному движению метрополитена.
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Korrespondent
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