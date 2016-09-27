Фото:На ст. метро "Героев Днепра" платформа треснула пополам

"А почему она треснула, знаете? Над станцией идет очень сомнительное и опасное строительство уже третьего поблизости торгового центра. Сегодня утром платформа треснула пополам. Неделю назад второй раз обвалился, бл##ь, потолок! Огромная 10-метровая трещина разделяет станцию на две части. Пассажиров поубавилось: идут пешком к "Минской", - пишет Коваленко.

Напомним, прямо над станцией метро "Героев Днепра" на Оболони решили построить торговый центр.

Местные жители выступают категорически против этого, по их мнению, строительство угрожает, безопасному движению метрополитена.