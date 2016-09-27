Полторак:У путинских бандитов танков больше чем у Бундесвера

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил в своем интервью немецкому таблоиду Bild, что Россия разместила на Донбассе значительные военные силы.

"Так, российская армия и террористы разместили на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 600 танков, 1000 бронетранспортеров, свыше 500 систем залпового огня, свыше тысячи артиллерийских орудий, а также более 400 комплексов ПВО", - заявил министр.

"Вот вам мой совет: когда вы встретитесь с моей немецкой коллегой, спросите у нее, сколько танков есть у Бундесвера. Я убежден, что вы будете очень удивлены ее ответом", - отметил Полторак.

"Вы не должны забывать о том, что Путин обладает полным контролем над всеми террористами и участниками боевых действий, находящимися на востоке Украины. Это подтверждается тем, что в сентябре проходил саммит "Большой двадцатки", и тогда Путин старался предстать как вестник мира, - продолжил Полторак. - В итоге во время саммита количество нарушений перемирия на Донбассе резко сократилось. Однако сразу же после окончания переговоров их число стремительно возросло".

Также Полторак обвинил ополченцев в обстрелах своих же территорий. "Примерно неделю назад в Донецке произошла очень интересная ситуация. Наша артиллерийская разведка наблюдала артиллерийское подразделение террористов рядом с Донецким аэропортом, которое вело обстрел Донецка, - рассказал министр. - (...) Они (ополченцы. - Прим. ред.) используют следующую тактику: артиллерия обстреливает Донецк, который находится под их же контролем. А там, куда падают снаряды, уже ждет российская пресса, которая затем быстро распространяет по миру кадры и обвиняет Украину".

Подобное, по словам Полторака, происходит "во многих местах довольно часто". "Нужно понимать, что на некоторых участках вдоль линии фронта есть что-то вроде серых и буферных зон между украинскими и российскими подразделениями. Нередко они достигают нескольких километров. И россияне всегда используют их, когда только могут".