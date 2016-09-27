Полторак: На Донбассе перемирия нет и не было!

Министр обороны Украины сообщил об отсутствии на Донбассе перемирия. Об этом министр сказал в рамках интервью немецкому изданию. Каждые 15 минут поступают сведения с фронта. Вчера было 30 нарушений режима перемирия, и в результате чего погиб украинский солдат и еще семь человек ранены.

Более того, было также применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями - минометы и артиллерия. То есть нарушений фиксировали меньше, но перемирия нет и не было - отметил глава Минобороны.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе есть надежда на долгосрочное перемирие – ранее заявлял министр МИД Германии.