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Новости
Украина
27 сентября 16, 15:51
Полторак: На Донбассе перемирия нет и не было!
Полторак
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По мнению Степана Полторака, ОБСЕ не располагает необходимыми средствами для наблюдения за ситуацией на востоке.

Министр обороны Украины сообщил об отсутствии на Донбассе перемирия. Об этом министр сказал в рамках интервью немецкому изданию. Каждые 15 минут поступают сведения с фронта. Вчера было 30 нарушений режима перемирия, и в результате чего погиб украинский солдат и еще семь человек ранены.

Более того, было также применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями - минометы и артиллерия. То есть нарушений фиксировали меньше, но перемирия нет и не было - отметил глава Минобороны.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе есть надежда на долгосрочное перемирие – ранее заявлял министр МИД Германии.
URA-Inform
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