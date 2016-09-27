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Новости
Украина
27 сентября 16, 16:03
Гройсману не понравился туалет на таможне
Гройсман
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Глава правительства Владимир Гройсман рассказал о том, как должна выглядеть идеальная украинская таможня.

Однако, чтобы достичь высокого уровня работы, нужны мини-реформы.

В частности, речь идет о том, чтобы люди, которые ожидают своего вердикта о пропуске, могли воспользоваться качественным сервисом.

"Речь идет о чистоте и порядке на территориях, прилегающих к пунктам пропуска. О наличии туалетов", – написал Владимир Гройсман у себя на странице в Facebook. Он также добавил, что обязательным условием должно стать предоставление медицинских услуг.

"Чтобы "избранных" не проводили по встречной полосе, в то время как другие должны стоять и ждать. О человеческом отношении к тем, кто проходит пограничный и таможенный контроль", – заметил премьер.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Владимир Гройсман поведал о совместных с украинской диаспорой планах. По мнению чиновника, украинцы, обосновавшиеся за рубежом, помогут державе добиться успеха.
URA-Inform
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