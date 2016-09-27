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Новости
Украина
27 сентября 16, 16:50
Во Львове предотвращена попытка федерализации региона
Львовский облсовет
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Чиновнику ведомства предложили 50 тысяч гривен за внесение проекта на сессию, отметили в СБУ.
Чиновнику ведомства предложили 50 тысяч гривен за внесение проекта на сессию, отметили в СБУ.

Во Львове через облсовет за деньги пытались протолкнуть решение по федерализации в регионе, сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, злоумышленник предложил чиновнику ведомства 50 тысяч гривен взятки. За эти деньги он хотел вынести на рассмотрение облсовета проект решения об обращении к властям. Согласно документу, областям предоставляется специальный экономический статус, а местным органам передают полномочия на установление коммунальных тарифов.

Такие действия являются частью реализации проекта так называемой скрытой федерализации Украины, отметили в СБУ.

Предлагавший взятку задержан, и сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту открыто уголовное производство.

Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко готов провести референдум о госустройстве Украины.
Korrespondent
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