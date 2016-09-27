Во Львове предотвращена попытка федерализации региона

Во Львове через облсовет за деньги пытались протолкнуть решение по федерализации в регионе, сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, злоумышленник предложил чиновнику ведомства 50 тысяч гривен взятки. За эти деньги он хотел вынести на рассмотрение облсовета проект решения об обращении к властям. Согласно документу, областям предоставляется специальный экономический статус, а местным органам передают полномочия на установление коммунальных тарифов.



