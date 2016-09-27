Порошенко ветировал досрочное расторжение контракта с ВСУ

Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления персонала — замначальника Генштаба ВСУ Владимир Талалай.

"Изменения, которые были внесены в текст закона, создали условия, при которых могут быть созданы негативные последствия для обороноспособности государства", — сказал он.

По его словам, закон создавал условия для единомоментного увольнения большого количества военных, что "ослабило бы обороноспособность в зоне проведения антитеррористической операции".

Владимир Талалай сообщил, что Генштаб и Минобороны работают над усовершенствованием законодательства относительно прохождения военной службы по контракту в условиях особого периода.

Напомним, Верховная Рада 12 июля 2016 года приняла закон, которым разрешила военнослужащим ВСУ, которые проходят службу на контрактной основе во время действия в стране особого периода, при окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить или же досрочно разорвать его.

Документ предусматривал, что военнослужащие, которые подписали контракт с ВСУ, во время действия особого периода, получают право перезаключать контракт сроком на 6, 8 или 12 месяцев. Также они имеют право досрочно прекратить его действие, либо же при наличии выслуги не менее 18 месяцев военной службы, уволиться из Вооруженных сил Украины.