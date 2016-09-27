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Новости
Украина
27 сентября 16, 17:35
Видео с нагрудной камеры погибшего полицейского в Днепре
полиция украина
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В сети появилось уникальное видео, снятое нагрудной камерой полицейского, расстрелянного в Днепре.

Напомним, что полиция остановила владельца автомобиля, нарушившего правила. Однако Александр Пугачев был ранее судим, поэтому свои данные называть не стал. Он просто расстрелял подошедшего к нему полицейского, а также напарницу правоохранителя.

Зритель видит, как патрульные останавливают Пугачева за проезд на красный свет. Мужчина вначале отрицал свою вину, а после уговаривал стража порядка отпустить его, аргументируя это тем, что он является участником боевых действий.

Однако правила существуют для всех – Артем Кутушев не стал отпускать Пугачева, за что и поплатился собственной жизнью.

Как сообщал "УРА-Информ", нардеп Антон Геращенко заявил, что если Пугачев не покончит жизнь самоубийством, то получит пожизненный срок заключения. 
URA-Inform
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