Видео с нагрудной камеры погибшего полицейского в Днепре

Напомним, что полиция остановила владельца автомобиля, нарушившего правила. Однако Александр Пугачев был ранее судим, поэтому свои данные называть не стал. Он просто расстрелял подошедшего к нему полицейского, а также напарницу правоохранителя.

Зритель видит, как патрульные останавливают Пугачева за проезд на красный свет. Мужчина вначале отрицал свою вину, а после уговаривал стража порядка отпустить его, аргументируя это тем, что он является участником боевых действий.

Однако правила существуют для всех – Артем Кутушев не стал отпускать Пугачева, за что и поплатился собственной жизнью.

Как сообщал "УРА-Информ", нардеп Антон Геращенко заявил, что если Пугачев не покончит жизнь самоубийством, то получит пожизненный срок заключения.