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Новости
Украина
27 сентября 16, 17:36
Соседи об убийце патрульных в Днепре отзываются хорошо
Пугачев,
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Пугачев жил не в арендованной, а купленной квартире.
Пугачев жил не в арендованной, а купленной квартире.

Журналисты пообщались с соседями Александра Пугачева, подозреваемого в убийстве полицейских Днепра. Соответствующий материал опубликовало издание 056.ua.

Квартира Пугачева находится на первом этаже пятиэтажки.

"Конечно, я до сих пор не могу поверить, что наш сосед такое совершил. Он поселился у нас около года назад. Вроде бы квартиру купил. Но, понятно дело, документы я не видела, поэтому на 100 процентов насчет квартиры утверждать не могу. Жил тихо, насколько я знаю, ни с кем не конфликтовал. Всегда со мной здоровался. Но не более", - рассказала соседка Пугачева.

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Второй сосед - Валерий - живет над Пугачевым. Мужчина вспоминает, что Александр всегда был вежлив и отменно шутил.

"Бывало, я убираю тут, во дворе, а он прямо из окна со мной здоровается, так, пообщаемся немножко. О себе он не рассказывал и в гости не зазывал. Уже потом, когда все случилось, я попал к нему в квартиру в качестве понятого. Уютная, достаточно благоустроенная, чистая квартира. Он жил один, иногда к нему приходила женщина с маленьким ребенком. Насколько могу судить - его бывшая жена. При этом сосед не пил - в квартире ни одной бутылки. Да и я не видел его ни разу пьяным", - рассказал он.

О том, что их сосед совершил убийство полицейских, Валерий узнал из новостей. Хотя какие-то догадки насчет личности Пугачева у Валерия были.

"В воскресение около двух часов дня ко мне в квартиру постучались правоохранители и попросили покинуть жилье. Вынужден был собраться и выйти на улицу и уже оттуда наблюдать за происходящим. У меня еще была мысль позвонить соседу снизу, спросить: не тебя ли, Саша, ищут?" - рассказал Валерий.

Еще одна соседка, Александра, говорит, что до сих пор не может отойти от шока.

"В голове не укладывается, что такое могло произойти. И что это сделал он. Жил тихо, скорее нелюдимо. Ничем не выделялся. Здоровался, с моим мужем иногда о рыбалке говорил. А так - ничего такого, что могло бы выдать в нем бандита", - утверждает женщина.

Она подтверждает слова Алевтины о том, что Пугачев жил не в арендованной, а купленной квартире.

"Насколько я знаю, квартиру ему подарили родители. Видела, что к нему приходила женщина моих лет и женщина с ребенком помоложе. Могу предположить, что это была его мать (она наведывалась чаще) и жена или любимая женщина", - рассказала Александра.

25 сентября в Днепре возле автовокзала бывший боец батальона Торнадо Александр Пугачев застрелил патрульного и ранил его коллегу. Позже пострадавшая умерла в больнице. Затем Пугачева задержали в больнице, куда он пришел с ранением.
Korrespondent
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