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Новости
Украина
27 сентября 16, 17:45
Аваков и Данилюк разругались из-за финансирования МВД
МВД
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На заседании Кабмина возникла словесная перепалка между главой МВД Арсеном Аваковым и главой Минфина Александром Данилюком.

Об этом сообщает "112 Украина". На заседании правительства аваков и Данилюк выясняли, каким образом и почему задерживается перераспределение 97 миллионов гривен на нужды правоохранителей. Глава МВД требовал от Данлюка быстрого ответа, тот в свою очередь уверял, что документы в работе, пока идет поиск денег.

В этот разговор вмешался глава правительства Владимир Гройсман, который призвал держать себя в руках.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Аваков обещает внести в Раду норму презумпции правоты полицейского.
URA-Inform
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