Аваков и Данилюк разругались из-за финансирования МВД

Об этом сообщает "112 Украина". На заседании правительства аваков и Данилюк выясняли, каким образом и почему задерживается перераспределение 97 миллионов гривен на нужды правоохранителей. Глава МВД требовал от Данлюка быстрого ответа, тот в свою очередь уверял, что документы в работе, пока идет поиск денег.

В этот разговор вмешался глава правительства Владимир Гройсман, который призвал держать себя в руках.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Аваков обещает внести в Раду норму презумпции правоты полицейского.