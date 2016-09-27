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Новости
Украина
27 сентября 16, 18:10
ВСУ в боях на Донбассе лишилась всех советских минометов
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Взамен потерянных и вышедших из строя минометов украинская армия получает новую разработку украинской оборонной промышленности.
Взамен потерянных и вышедших из строя минометов украинская армия получает новую разработку украинской оборонной промышленности.

Украинская армия потеряла в Донбассе все минометы советского производства и теперь приобретают новые орудия украинского производства, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника вооружения ВСУ генерал-майора Николая Шевцова.

"В ходе боевых действий практически весь арсенал минометов был потерян. Военные части, которые вышли на восстановление боеспособности на полигоны, имеют минометы, которые исчерпали свой ресурс", - отметил он.

Генерал отметил, что взамен потерянных и вышедших из строя минометов украинская армия получает новую разработку украинской оборонной промышленности - Молот.

"На сегодня войска получили около 200 минометов, произведенных на заводе Маяк. Ожидается и дальнейшая их поставка. Но по объективным причинам мы не будем озвучивать абсолютные показатели. Они поступают в ВСУ и уже используются на передовой", - сказал Шевцов.

Напомним, Укроборонпром поставил на массовое производство минометы "Молот" в марте, а в августе миномет Молот модернизировали.
Korrespondent
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