СБУ задержала банду сельхозрейдеров на Донбассе

СБУ заявила о задержании в Донецкой области банды сельхозрейдеров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, группировка занималась рейдерскими захватами предприятий. При этом она работала в сговоре с частными нотариусами. В частности, злоумышленники подделали решение суда, а также изменили в документе владельцев элеватора в поселке Рай-Александровка.

С поддельным решением злоумышленники захватили предприятие. В этом им помогали 15 человек из Запорожья и Днепра, отметили в СБУ. "Бандиты успели похозяйничать на элеваторе пять суток и вывезти зерна на 5 миллионов гривен", - указано в сообщении.