Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
28.93
USD
25.82
RUB
0.40
EUR
29.37
USD
26.10
RUB
0.41
Новости
Украина
27 сентября 16, 18:15
СБУ задержала банду сельхозрейдеров на Донбассе
задержание
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После захвата элеватора злоумышленники вывезти зерна на 5 миллионов гривен, отметили силовики.
После захвата элеватора злоумышленники вывезти зерна на 5 миллионов гривен, отметили силовики.

СБУ заявила о задержании в Донецкой области банды сельхозрейдеров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, группировка занималась рейдерскими захватами предприятий. При этом она работала в сговоре с частными нотариусами. В частности, злоумышленники подделали решение суда, а также изменили в документе владельцев элеватора в поселке Рай-Александровка.

С поддельным решением злоумышленники захватили предприятие. В этом им помогали 15 человек из Запорожья и Днепра, отметили в СБУ. "Бандиты успели похозяйничать на элеваторе пять суток и вывезти зерна на 5 миллионов гривен", - указано в сообщении.
Korrespondent
Ещё по теме:
Фото: В Песках обнаружен тайник со 150 минами
Видео: Под Марьинкой обнаружен тайник с 75 ящиками тротила
Фото: На Днепропетровщине задержана машина с оружием из АТО
АТО: силовики насчитали 20 обстрелов за сутки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцы не хотят разрыва отношений с Россией
noimageВСУ в боях на Донбассе лишилась всех советских минометов
noimageГеращенко хочет создать большой музей в Бабьем Яру
noimageАваков и Данилюк разругались из-за финансирования МВД
noimageСоседи об убийце патрульных в Днепре отзываются хорошо
Лента новостей
Загрузка...