Украинцы не хотят разрыва отношений с Россией

55 процентов украинцев выступают против разрыва дипломатического отношений Украины с Россией и 52,1 процентов - против введения визового режима с Российской Федерацией, свидетельствует опрос Центра Разумкова.

За разрыв дипломатического отношений с Россией высказались 24,8 процента опрошенных.

По сравнению с мартом 2015 года сократилась доля сторонников введения визового режима с Россией – с 46,7 процентов до 29,0 процентов, а доля противников выросла с 40,6% до 52,1%.

Также относительное большинство респондентов (48,5%) выступают противзапрета ввоза для продажи на территорию Украины любых товаров, произведенных в России, за такой запрет выступают 33,6% опрошенных.

Вместе с тем, 50,6% опрошенных поддерживают "национализацию" недвижимости и предприятий, которые находятся на территории Украины и принадлежат российскому бизнесу, близкому к руководству России. Против этого выступают 26,1% опрошенных.

Опрос был проведен с 9 по 14 сентября 2016 года во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыму.

В исследовании приняло участие 2018 респондентов в 118 поселениях, выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее центр Разумкова опубликовал опрос, согласно которому против спецстатуса Донбасса выступила половина украинцев.

Кроме того, был проведен опрос, согласно которому треть украинцев поддерживают проведение референдума по статусу Донбасса.