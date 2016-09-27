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Новости
Украина
27 сентября 16, 18:17
Украинцы не хотят разрыва отношений с Россией
украина
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За разрыв дипломатического отношений с Россией высказались 24,8 процента опрошенных.
За разрыв дипломатического отношений с Россией высказались 24,8 процента опрошенных.

55 процентов украинцев выступают против разрыва дипломатического отношений Украины с Россией и 52,1 процентов - против введения визового режима с Российской Федерацией, свидетельствует опрос Центра Разумкова.

За разрыв дипломатического отношений с Россией высказались 24,8 процента опрошенных.

По сравнению с мартом 2015 года сократилась доля сторонников введения визового режима с Россией – с 46,7 процентов до 29,0 процентов, а доля противников выросла с 40,6% до 52,1%.

Также относительное большинство респондентов (48,5%) выступают противзапрета ввоза для продажи на территорию Украины любых товаров, произведенных в России, за такой запрет выступают 33,6% опрошенных.

Вместе с тем, 50,6% опрошенных поддерживают "национализацию" недвижимости и предприятий, которые находятся на территории Украины и принадлежат российскому бизнесу, близкому к руководству России. Против этого выступают 26,1% опрошенных.

Опрос был проведен с 9 по 14 сентября 2016 года во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыму.

В исследовании приняло участие 2018 респондентов в 118 поселениях, выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее центр Разумкова опубликовал опрос, согласно которому против спецстатуса Донбасса выступила половина украинцев.

Кроме того, был проведен опрос, согласно которому треть украинцев поддерживают проведение референдума по статусу Донбасса.
Korrespondent
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