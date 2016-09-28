Каким стал третий курортный сезон в оккупации

Каким выдалось третье лето крымчан после аннексии.





Цифры все-таки лгут





Аналитики пока еще не подвели окончательные итоги курортного сезона, пообещав нам поделиться полными данными несколько позже. Зато российская пропаганда уже успела отрапортовать о том, что к началу сентября количество посетивших аннексированный Крым якобы превысило показатель в четыре миллиона. Однако такие цифры вызывают изрядные сомнения. И вот почему.





"Дело в том, что каждого человека, который въезжает в Крым, они считают туристом. Более того, граждан Украины с крымской регистрацией, которые были вынуждены покинуть территорию полуострова, но приехавших туда по каким-то своим делам, они считают иностранными туристами, потому что те въезжают по украинским паспортам", — пояснил в комментарии "Обозревателю" крымский экономист, эксперт фонда "Майдан закордонних справ" Юрий Смелянский.





Более того, по словам директора Крымского экспертного центра Алексея Стародубова, представители оккупационных властей настолько заврались, что выдали несколько совершенно противоречивых заявлений о числе отдыхающих на полуострове.





"Сначала местные чиновники говорили, что на полуостров приехало 800 тысяч человек, потом миллион 200 тысяч. Причем один из этих чиновников работает в так называемом "совете министров", а другой в "государственном совете". Как такое возможно? Ну, наверное, в нынешних крымских условиях возможно все", — рассказал Стародубов .













Кроме того, многочисленные фотографии пустующих пляжей в Крыму, которые можно с легкостью обнаружить в сети, говорят о том, что российская пропаганда в очередной раз попыталась выдать желаемое за действительное, завысив показатели в несколько раз.





Денег нет





Однако справедливости ради отметим, что малое зерно истины в пропагандистских спичах российской прессы на этот раз есть. В этом году в нескольких районах Крыма действительно наблюдался наплыв отдыхающих. Но, как пояснили эксперты, такой "прогресс" стал лишь следствием социальной ямы, в которую обедневших россиян загнало их собственное правительство. И дальше будет только хуже.





"До следующего курортного сезона может измениться очень многое. До такой степени, что российский гражданин вообще никуда не будет ездить отдыхать. Только лишь потому, что экономика этого ему не позволит. Сейчас давать прогноз на следующий курортный сезон очень трудно, но могу сказать точно, что хорошим он не будет", — рассказал нам Смелянский.





По словам экономиста, этим летом наибольшее оживление на полуострове царило в Бахчисарайском районе, где определенные периоды времени курорты действительно были заполнены и даже подавались заявки наперед, но это стало лишь исключением из правил.





Например, Севастополь и Ялта, собиравшие до аннексии около 40% туристического потока, пустовали. Туристы отказывались ехать в эти места из-за завышенных цен, низкого качества обслуживания и тотальной милитаризации региона. Схожая ситуация наблюдалась и в других некогда популярных местах для отдыха.













Добрый знак?





Два с половиной года российской оккупации вряд ли принесли жителям аннексированного полуострова много поводов для радости. За этот срок даже самые заядлые сторонники идеи "русского мира" могли осознать, в какую яму они угодили.





О перемене настроений говорит и низкая явка крымчан на недавних выборах в Госдуму РФ. По полуострову этот показатель составил всего 42%. Тогда как на парламентских выборах в Украине в основном не опускался ниже 50%.





"Сторонников Украины в Крыму не так уж и мало. Соответственно бойкотирование выборов является особенной формой протеста против обстановки, которая на сегодня сложилась на оккупированном полуострове. Обстановки тотального контроля со стороны власти за всеми гражданами, которые проживают в Крыму", — рассказал эксперт Стародубов.













Судя по всему, жители полуострова начали понемногу уставать от реалий "Крымнаша". А значит, Украина сохраняет надежду на возвращение украденных у нее территорий. Но для этого придется изрядно постараться, ведь ждать существенной помощи от самих крымчан, скорее всего, не стоит.





"Реалии России во многом отличаются от тех, что существуют в Украине. Мы там не имеем дела с демократией, а вынуждены существовать в условиях тоталитарного режима. Поэтому трудно говорить, может ли там случиться нечто подобное Майдану в Украине", — пояснил Стародубов.







