В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на неделю

В Украину после осеннего похолодание возвращается жара. Так, в начале недели, как сообщают синоптики Укргидрометцетра, температура воздуха будет колебаться в пределах 12-14 градусов тепла, а уже 1 октября воздух прогреется до 24 градусов. Cайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.





Прогноз погоды на неделю





Во вторник, 27 сентября, дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. При этом воздух в этих регионах днем прогреется до 10-15 градусов тепла. В то же время в Киеве, как и на остальной территории Украины, будет малооблачная погода. В столице температура воздуха поднимется до 12-14 градусов, в центре – 13-15, на юге – 14-16, а западе – 14-16 градусов выше нуля. Традиционно теплая погода ожидается в Закарпатской области, здесь днем столбик термометра поднимется до 18 градусов.









Погода на 27 сентября. Фото: Укргидрометцетр





В среду на всей территории страны будет малооблачная погода. Во всех регионах, кроме востока и юга Украины, температура воздуха будет колебаться в пределах 12-14 градусов. Как передают синоптики Укргидрометцетра, померзнуть в этот день придется жителям восточных областей – здесь температура воздуха днем поднимется всего до 11-13 градусов тепла. В то время как на юге воздух прогреется до 16 градусов.









Погода на 28 сентября. Фото: Укргидрометцетр





А уже 30 сентября в Украине ожидается резкое потепление. Так, в Киеве в этот день воздух прогреется до 19-21 градуса, на востоке – 17-19, на юге – 19-21, а на западе – 21-23 градусов. С этого дня в Украине начнется "бабье лето". 1 октября синоптики прогнозируют жаркую погоду на всей территории страны. Так, в Киеве в этот день температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла. На западе столбик термометра поднимется до отметки 23-25 градусов, на востоке – 17-19 градусов, на юге – 22-24 градуса, а на севере – 20-22 градуса тепла.









Погода на 1 октября. Фото: Укргидрометцетр





Народный прогноз погоды





27 сентября, сообщает портал "Синоптик", отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть "сдвинут" в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым.В народе говорили: "Воздвиженье осень навстречу зиме двигает".





28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат". Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.





Если 29 сентября на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и "протяжливой". Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.





30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.





1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза – "слякоть простоит". Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.





Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки – выбор женихов. "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним". В этот день бывал и первый снегопад. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто – надо ждать суровую зиму.



