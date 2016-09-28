В Раде назван список судей, которых планируют уволить - ФОТО

Сегодня утром пресс-служба Аппарата парламента Украины обнародовала их имена. Как сказано в сообщении пресс-службы, согласно положениям Регламента Верховной Рады Украины все названные лица должны присутствовать на заседании во время рассмотрения вопроса о их увольнении на основании части пятой статьи 126 Конституции Украины.

Таким образом, для участия в рассмотрении вопрос об освобождении пригласили таких судей:

Напомним, 27 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 29 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, накануне президент Украины Петр Порошенко просит председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.