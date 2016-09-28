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Новости
Украина
28 сентября 16, 10:43
Украина и НАТО ликвидируют могильник радиоотходов
радиация
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В конце этого, при финансирвоании НАТО, Украина начнет ликвидацию радиоактивного могильника на обьекте "Вакуленчук", который находится в Житомирской области.

Об этом сообщил во вторник в ходе брифинга, посвященного началу практического выполнению проекта, руководитель секции Трастовых фондов Агенции НАТО по поддержке и поставкам доктор Фредерик Пежо. Этот проект будет сделан в рамках реализации проекта Трастового фонда НАТО по захоронению радиоактивных отходов с бывших советских военных обьектов.

Проект был спланировал еще в 2010 году. Первый этап был начат в январе этого года. Общая сумма проекта составляет 960 тысяч евро из которых Украины получила 848 тысяч.

Одной из причин, почему могильник ликвидируют, является риск его использования для изготовления радиоактивного оружия, так называемых "грязных бомб".

Как ранее сообщал УРА-Информ, НАТО согласовало комплексный пакет помощи Украине.
URA-Inform
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