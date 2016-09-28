В Украину едет председатель Евросовета Дональд Туск

Об этом сообщает пресс-служба европейской институции. Он прибудет в столицу по приглашению правительства Украины. В четверг он встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко.

Они обсудят отношения между Украиной и ЕС, визовый режим для украинцев, выполнение минских договоренностей и реформы в Украине. В тот же день Дональд Туск примет участие в пятой церемонии годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Туск доволен подготовкой визовой либерализации Украины.