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Новости
Украина
28 сентября 16, 11:04
На Харьковщине задержали производителя смертельного алкоголя
алкоголь
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Суррогатный алкоголь привозили из соседней области.
Прокуратура Харьковской области совместно со следователями Госфискальной службы и сотрудниками СБУ установили личность производителя суррогатного алкоголя, вызвавшего смертельное отравление людей в нескольких районах Харьковской области.
 
Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна, скорее всего, производителем является 27-летний харьковчанин.
 
В результате обысков, проведенных во вторник, изъято свыше 4 тонн спиртосодержащей жидкости.
 
"В обнаруженном цеху поддельный алкоголь разливался как в тетропаки, так и в стеклянные бутылки. Изъятое направлено на экспертизу", - отметили в прокуратуре.
 
Установлен вероятный канал поставки сырья для изготовления контрафактной продукции. Это один из соседних с Харьковской областью регионов.
 
Напомним, по делу об отравлении водкой задержали трех владельцев магазинов.
Korrespondent
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