На Харьковщине задержали производителя смертельного алкоголя

Прокуратура Харьковской области совместно со следователями Госфискальной службы и сотрудниками СБУ установили личность производителя суррогатного алкоголя, вызвавшего смертельное отравление людей в нескольких районах Харьковской области.

Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна, скорее всего, производителем является 27-летний харьковчанин.

В результате обысков, проведенных во вторник, изъято свыше 4 тонн спиртосодержащей жидкости.

"В обнаруженном цеху поддельный алкоголь разливался как в тетропаки, так и в стеклянные бутылки. Изъятое направлено на экспертизу", - отметили в прокуратуре.

Установлен вероятный канал поставки сырья для изготовления контрафактной продукции. Это один из соседних с Харьковской областью регионов.

Напомним, по делу об отравлении водкой задержали трех владельцев магазинов.