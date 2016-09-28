Гройсман распорядился подготовить законопроект о референдуме

Указ размещен на сайте правительства. разработать и сопроводить в Верховной Раде законопроект должны Минрегион и Минюст. В указе сроки выполнения не указаны.

Так же Владимир Гройсман распорядился, что бы Минрегион, МВД и Минюст подготовили законопроект о муниципальной страже.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Гройсман считает, что систему администрирования налогов надо менять. Команда Министерства финансов и сам министр разработали достаточно хороший документ, который может лечь в основу изменений в налоговую систему.