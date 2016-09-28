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Новости
Украина
28 сентября 16, 12:03
На Закарпатье нелегалов держали в подвале и требовали выкуп
нелегал
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У родственников заложников требовали выкуп за освобождение, отметили силовики.
У родственников заложников требовали выкуп за освобождение, отметили силовики.

На Закарпатье правоохранители освободили восемь нелегальных мигрантов, которых удерживали в подвале местные жители. Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Выходцы из Азии заплатили жителям аванс за помощь в незаконной переправке в страны Евросоюза. После этого один из мужчин захотел больше денег, и он закрыл иностранцев в подвале своего дома.

При этом местный житель требовал выкуп у родственников заложников, отметило издание. В противном случае он угрожал убить иностранцев. Мужчина снял видео с нелегалами для подтверждения их удержания. Сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине задержали организаторов переправки нелегалов в ЕС.
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Korrespondent
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