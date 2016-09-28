"Укрзализныця" не будет отменять пригородное сообщение

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) не будет отменять пригородные поезда с 1 октября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такое решение было принято менеджментом компании, учитывая большое социальное значение пригородных перевозок. "Укрзализныця" рассчитывает на конструктивное сотрудничество с местными органами власти по выплате ими компенсаций за перевозку льготников в пригородном сообщении", — уточняется в сообщении.

Ранее о возможной отмене пригородных поездов сообщалось в связи с невыполнением местными органами власти требований действующего законодательства относительно компенсации железнодорожному транспорту средств за перевозку льготных категорий граждан.

Так, за восемь месяцев 2016 года задолженность местных органов исполнительной власти составила 271,6 млн грн.

"Некоторые местные органы исполнительной власти с пониманием отнеслись к нуждам населения в пригородных перевозках и в сентябре 2016 года перечислили региональным филиалам ПАО "Укрзализныця" определенные средства за перевозку льготных категорий граждан. Больше всего в сентябре железнодорожники получили от Днепровского горсовета (1763,2 тыс. грн), Тернопольского горсовета (860 тыс. грн) и Запорожского горсовета (516,1 тыс. грн). Определенные средства также перечислили восемь городских и районных советов Хмельницкой области, 4 — Николаевской области, по 3 — Кировоградской, Запорожской и Полтавской областей", — пояснили в УЗ.

В Луганской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской областях только по одному совету осуществили соответствующие выплаты.

В компании надеются, что договоры на компенсацию с региональными филиалами ПАО "Укрзализныця" все-таки будут заключены, и пассажиры поездов пригородного сообщения в дальнейшем будут получать услуги по перевозке в полном объеме.

"Однако, если ситуация с компенсационными выплатами не улучшится, "Укрзализныця" не исключает возможности отмены определенных остановок или сокращения количества пригородных поездов, особенно в тех регионах, руководство которых категорически отказывается сотрудничать с перевозчиком", — резюмировали в компании