В Украине отменен термин "инвалид"

Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко. Глава государства подписал закон, который заменяет термин "инвалид" на термин "лицо с инвалидностью". Это обеспечит приведение национального законодательства, регламентирующего вопросы, касающиеся людей с инвалидностью, в соответствии с мировыми стандартами корректного и недискриминационного обозначения таких лиц как " человек с инвалидностью ", а не " инвалид".

Как ранее сообщал УРА-Информ, Порошенко анонсировал ратификацию соглашения о трудоустройстве украинцев в Израиле.