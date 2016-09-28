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Новости
Украина
28 сентября 16, 14:34
В Украине отменен термин "инвалид"
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который направлен на стандарты ООН в недискриминационном обозначении лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко. Глава государства подписал закон, который заменяет термин "инвалид" на термин "лицо с инвалидностью". Это обеспечит приведение национального законодательства, регламентирующего вопросы, касающиеся людей с инвалидностью, в соответствии с мировыми стандартами корректного и недискриминационного обозначения таких лиц как " человек с инвалидностью ", а не " инвалид".

Как ранее сообщал УРА-Информ, Порошенко анонсировал ратификацию соглашения о трудоустройстве украинцев в Израиле.
URA-Inform
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