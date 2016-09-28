Президент Израиля из-за смерти Переса покидает Украину

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Украину из-за смерти экс-президента государства Шимона Переса.

Об этом сообщил телеканал "Аруц Шева".

Уже сегодня после обеда Ривлин вернется в Израиль.

Президент Израиля прибыл в Украину вчера, чтобы принять участие в мероприятиях к 75-ой годовщине трагедии Бабьего Яра. Он встретился с президентом Петром Порошенко и выступил в Раде. В частности он заявил об участии украинцев, а в частности ОУН, в Холокосте. Визит должен был продлиться до 30 сентября.

Как известно, бывший президент Израиля Шимон Перес скончался на 94-м году жизни в больнице в ночь на 28 сентября. Об этом сообщило официальное израильское агентство новостей Israel News Agency, передает Reuters.

Перес был госпитализирован после инсульта две недели назад и врачи достигли определенного прогресса в его состоянии, но во вторник родственники сообщили, что состояние экс-президента резко ухудшилось. Информации о том, когда будут проходить похороны, пока нет.

Шимон Перес родился 2 августа 1923 года в Польше. ​В 1934 году семья переехала в Палестину, где он стал приверженцем сионистского движения и ​в 1941 году вступил в молодежную организацию "Трудящаяся и учащаяся молодежь". В детстве начал писать стихи, и уже будучи президентом Израиля, опубликовал несколько книг. В 1949 году Перес был назначен главой делегации Министерства обороны Израиля в США, а в 1953 году, в 29 лет, стал самым молодым генеральным директором Министерства обороны.

Во время Суэцкого кризиса благодаря усилиям Переса Израилю удалось заручиться поддержкой Франции. Кроме того, ему удалось договориться о военной помощи и с Западной Германией. В 1952 году по инициативе премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона и Переса была создана комиссия по ядерной энергии. В октябре 1957 года Израиль и Франция договорились о строительстве ядерных реакторов на территории Израиля.

Шимон Перес дважды назначался премьер-министром страны. С 15 июля 2007 года до 24 июля 2014 года занимал пост президента Израиля.